Döşemealtı’nın kanalizasyon çalışmasında sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Döşemealtı ilçesinde kanalizasyon sorununa son vermek üzere başlattığı çalışma bitme aşamasına geldi. Yıllardır kanalizasyon sorunu yaşayan Bahçeyaka ve Altınkale mahalleleri alt yapı hizmetine kavuşmuş olacak. Çalışmalarda imalatın fiziki tamamlanma oranı yüzde 90’a ulaştı.

Geçen yılın Ekim ayında sözleşmesi imzalanarak işe başlanan Döşemealtı Kolektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı hızla ilerleyerek sona yaklaştı. Yaklaşık 19 Milyon TL ve KDV bedelli yatırım kapsamında Döşemealtı’nın Bahçeyaka ve Altınkale mahallelerinde kanalizasyon kolektör ve şebeke hatları ile parsel bağlantıları imal ediliyor. Hatların tamamlandığı kısımlar vakit kaybedilmeksizin asfaltlanıyor.

Öngörülenden erken bitecek

Bugüne kadar toplamda 33 bin metre imalatın tamamlandığı projenin saha çalışmaları öngörülenden erken ilerledi. Bahçeyaka Mahallesi’nde toplam 16 bin 762 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı imalatı ile 440 adet parsel bağlantı imalatı yapıldı. Altınkale Mahallesi’nde ise toplam 8 bin 142 m uzunluğunda şebeke hattı, 62 adet parsel bağlantısı ile

toplam 7 bin 677 metre uzunluğunda kolektör hattı imalatı gerçekleştirildi. Halen sahada 5 ayrı ekip ve 30 iş makinesiyle Bahçeyaka ve Altınkale mahallelerinde çeşitli çaplarda şebeke hattı ve parsel hattı imalatlarının yanı sıra asfalt-parke kaplamaları, yol düzenlemeleri yapılıyor. Ayrıca Antalya-Burdur Karayolu’nda yatay sondaj çalışması devam ediyor.

23 kilometre kanalizasyon hattı

ASAT tarafından verilen bilgiye göre projede keşif artışı yapılarak, Bahçeyaka ve Tomalar bölgesinde 5 bin 60 metre uzunluğunda hat proje kapsamına dahil edilecek. Projenin ile Döşemealtı İlçesi Bahçeyaka ve Altınkale mahallelerinde 8.4 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hattı, toplam 23 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 665 adet parsel bağlantısı imalatı tamamlanmış olacak. Böylece yıllardır kanalizasyon ihtiyacı süren iki mahalleye önemli bir altyapı hizmeti sunulacak.

