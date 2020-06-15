Dosteli’nden gelin adaylarına destek

Turgutlu Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri nişan ve düğün hazırlığı yapan gelin adaylarına kıyafet desteğinde bulunuyor.

Normalleşme süreciyle birlikte 15 Haziran’da açılan nikah salonları ve düğün salonlarının 1 Temmuz’da yeniden açılacak olmasıyla birlikte nikah ve düğün hazırlıklarına başlayan çiftlere destek sunan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri gelin adaylarına nişan elbisesi ve gelinlikleri ücretsiz olarak sunuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerine vatandaşlar tarafından bağışlanan, yıkama, temizleme ve dezenfekte işlemlerinin ardından ihtiyaç sahibi gelin adaylarının kullanımlarına sunulan çok çeşitli nişan elbiseleri ve gelinlikler merkezin Yeni Mahalle Şubesinde gelin adaylarını bekliyor.

“İhtiyaç sahibi gelin adaylarımıza en özel günleri için destekte bulunmak istedik” diyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 15 Haziran’da açılan nikah salonları ile 1 Temmuz’dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan düğün salonlarının açılacak olmasıyla nişan, nikah ve düğün hazırlıklarına başlayan ihtiyaç sahibi gelin adaylarımıza Turgutlu Belediyesi olarak bir destekte de biz bulunmak istedik. Bu sebeple gelin adaylarımızın en özel günlerinde giyecekleri nişan elbisesi ve gelinlikleri Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerimizin Yeni Mahalle Şubesinde gelin adaylarımızın kullanımları için hazır hale getirdik. İhtiyaç sahibi tüm gelin adaylarımızı Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezlerimizin Yeni Mahalle Şubesine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

