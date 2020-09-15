DostHealth bir ödül daha aldı

D’es Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen "Gold Faces Of Turkey" galası iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth, Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gold Faces Of Turkey galası iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen galaya; sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. 50 kategoride en iyilere ödüllerin verildiği gecede, Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü. Öte yandan DostHealt 2019 yılında Altın Taç ödüllerinde de "Yılın En Başarılı Uluslararası Sağlık Danışmanlığı Merkezi” ödülüne layık görülmüştü.

Ödül töreninde bir konuşma yapan DostHealth Uluslararası Tedavi Danışmanlığı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, "Bu ödülü tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınında 7 gün 24 saat durmadan çalışan sağlık çalışanları ve tüm kadınlar adına bu ödülü alıyorum" dedi.