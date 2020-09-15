YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. DostHealth bir ödül daha aldı

DostHealth bir ödül daha aldı

İZMİR HABERLERİ  | 15.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

D’es Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen "Gold Faces Of Turkey" galası iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

D’es Yapım Organizasyon tarafından düzenlenen "Gold Faces Of Turkey" galası iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth, Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gold Faces Of Turkey galası iş, sanat ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen galaya; sanat, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. 50 kategoride en iyilere ödüllerin verildiği gecede, Uluslararası Sağlık Danışmanlığı alanında hizmet veren DostHealth Türkiye’nin En Başarılı Sağlık Danışmanlığı Merkezi ödülüne layık görüldü. Öte yandan DostHealt 2019 yılında Altın Taç ödüllerinde de "Yılın En Başarılı Uluslararası Sağlık Danışmanlığı Merkezi” ödülüne layık görülmüştü.
Ödül töreninde bir konuşma yapan DostHealth Uluslararası Tedavi Danışmanlığı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Dost, "Bu ödülü tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınında 7 gün 24 saat durmadan çalışan sağlık çalışanları ve tüm kadınlar adına bu ödülü alıyorum" dedi.

Ünlü isimlerde ödül aldı
Ödül töreninde, pandemi kurallarına uygun oturma düzeni ve tamamı maskeli konuklar tören boyunca sosyal mesafesini korudu. Başarılı televizyoncular Gökay Kalaycıoğlu ve Özlem Yıldız’ın sunumuyla gerçekleşen gecede; Bilal Sonses, İlyas Yalçıntaş, Tuğçe Kandemir, Irmak Arıcı, Ekin Uzunlar, Selim Gülgören, Ersay Üner, Norm Ender, Nihan Akın ve Zeki Güner gibi isimler ödüle layık görülen sanatçılar arasındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İzmir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
13:12
İkindi
16:42
Akşam
19:27
Yatsı
20:45

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.