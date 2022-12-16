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  4. Dostluk maçında yenilen gol sonrası Okan Buruk çılgına döndü! ''Galatasaray'a karşı ne kininiz var? Ligde illallah ettik! İstemiyoruz, gelmeyin!''

Dostluk maçında yenilen gol sonrası Okan Buruk çılgına döndü! ''Galatasaray'a karşı ne kininiz var? Ligde illallah ettik! İstemiyoruz, gelmeyin!''

16.12.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Antalya kampının son gününde Fransız temsilcisi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 42. dakikasında duran top golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk çılgına döndü. Maçın hakemine doğru dönerek serzenişlerde bulunan Buruk'un o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Dostluk maçında yenilen gol sonrası Okan Buruk çılgına döndü! ''Galatasaray'a karşı ne kininiz var? Ligde illallah ettik! İstemiyoruz, gelmeyin!''

Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde Fransız temsilcisi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar lig maçlarına odaklanacak. Mücadelenin 42. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray'da ilginç bir olay yaşandı...

"İSTEMİYORUZ, GELMEYİN"

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Galatasaray, Toulouse ile oynadığı hazırlık maçında duran toptan yediği gol sonrası 1-0 geriye düştü. Pozisyonun faul olmadığını düşünen Okan Buruk, maçın hakemine doğru dönerek, "Galatasaray'a karşı ne kininiz var? Ligde illallah ettik. Burada da devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin." dedi. Bu sözler televizyondan duyulunca sosyal medyada gündem oldu.


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