YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AMASYA HABERLERİ  | 07.04.2020 18:24 | Son Güncelleme

Down sendromlu genç, bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Furkan Bektaş, bisiklet almak için biriktirdiği 500 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Down sendromlu Furkan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Bektaş, babası Muzaffer Bektaş ile AK Parti İlçe Başkanlığına giderek, biriktirdiği 500 lirayı İlçe Başkanı Tekin Sobacı’ya kampanya hesabına yatırmak üzere teslim etti.

Sobacı, gösterdiği örnek davranışından dolayı Bektaş'ı kutladı.

Muzaffer Bektaş ise oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Oğlum biriktirdiği parayı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istediğini söyledi. Biz de aile olarak uygun gördük. Oğlumla gurur duyuyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rekoru 50 yıldır kırılamadı Rekoru 50 yıldır kırılamadı
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Anahtar Kelimeler:
down sendromlu Genç

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Evde uzaktan eğitim alıyorlar, kitap okuma kampanyasına devam ediyorlar

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Başkan Tekin 1 maaşını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasın bağışladı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Aslanapa pazarına esnaf girişi yasaklandı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Başkan Kartoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Amasya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:44
İkindi
16:21
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Amasya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Güngör Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Hayat Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doluca köyünde süt evi açıldı

Doluca köyünde süt evi açıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Taşova MYO Öğrencilerini Bekliyor

Taşova MYO Öğrencilerini Bekliyor

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Merzifonlu Azimli Çiftçi Serada Enginar Yetiştirmeyi Başardı

Merzifonlu Azimli Çiftçi Serada Enginar Yetiştirmeyi Başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.