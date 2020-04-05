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Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

TOKAT HABERLERİ  | 05.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Tokat’ta Erbaa ilçesinde yaşayan down sendromlu tekvandocu Hilal Dağdelen, antrenmanlarına evinde devam ediyor.Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında yürümek ve koşmak yasaklandı.

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Tokat’ta Erbaa ilçesinde yaşayan down sendromlu tekvandocu Hilal Dağdelen, antrenmanlarına evinde devam ediyor.
Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında yürümek ve koşmak yasaklandı. Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarında sokağa çıkmasının yasaklanması nedeniyle evde kalmak durumunda olan vatandaşlar günlerini çeşitli aktivitelerle geçiriyor. Tokat’ın Erbaa ilçesinde Orhan ve Aynur Dağdelen çiftinin spor tutkunu 12 yaşındaki Hilal Dağdelen antrenmanlarını evde yapmaya başladı. 8 yaşından itibaren devam ettiği spor dalına evinde de devam eden Hilal, ısınma hareketlerinden sonra hünerlerini sergiliyor. Karate tutkunu Dağdelen, sosyal mesaj vererek, “Evde kal Türkiye, evde kal Tokat! Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı. Babası ise kızının öz verili çalışmalarını cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.
Erbaa Spor kulübü Taekwondo Antrenörü Ahmet Arslan ise sporu çok seven öğrencisinin antrenmanlarına ara vermeden evinde devam etmesinin örnek bir davranış olduğunu kaydetti. İnsanların evinlerinde de spor yapabileceklerini belirten Arslan, evde kal mesajı verdi.

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

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