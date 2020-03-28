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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bir bölüm daha onaylanırken, bazı bölümlerde ikinci öğretim için çalışmaların da olumlu geliştiği bilgisi verildi.DPÜ Emet Meslek Yükseokulu Müdürü Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, "Yüksekokulumuz tarafından yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ’’Aşçılık Programı’’ YÖK tarafından onaylanarak açılmasına karar verilmiştir.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bir bölüm daha onaylanırken, bazı bölümlerde ikinci öğretim için çalışmaların da olumlu geliştiği bilgisi verildi.
DPÜ Emet Meslek Yükseokulu Müdürü Uğur Saylan, yaptığı açıklamada, "Yüksekokulumuz tarafından yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ’’Aşçılık Programı’’ YÖK tarafından onaylanarak açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Sosyal Hizmetler, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Kimya Teknolojisi ve Maliye programlarına ikinci öğretim öğrenci alımı içinde hazırlıklar yapılmıştır. Bu süreçte desteklerinden dolayı rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, senato üyelerimize, genel sekreterimize, yüksek okul yönetim, akademik ve idari tüm personelimize çok teşekkür ederim. Ayrıca aşçılık programının açılması adına yüksek okulumuzla protokol yaparak bize her türlü desteğini sunan Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer’e ve Emet Termal Resort ailesine de teşekkür ederim. Yeni programımız ilçemize ve okulumuza hayırlı olsun’’ dedi.

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