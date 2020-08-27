DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları tamamlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 2020 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Güzel Sanatlar Fakültesinin dersliklerinde düzenlenen sınavlara 7’si engelli öğrenci olmak üzere 631 öğrenci başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde fakülteye gelen öğrenciler salgın önlemlerine dikkat edilerek ve ateş ölçümleri yapılarak sınıflarına alındılar. Sınav öncesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sınıflarda incelemelerde bulundu ve adaylarla kısa bir süre sohbet etti.

Sınav gözetmenleri eşliğinde bir saat süren sınavda öğrenciler kendilerine verilen senaryoya bağlı kalarak kara kalem tekniğiyle çizdikleri eserlerle 2020-2021 Akademik Yılı’nda Fakültenin kabul edeceği 140 öğrenciden biri olmak için hünerlerini sergilediler.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları, farklı üniversitelerde görev yapan kurul üyeleri tarafından değerlendirmesinin ardından fakültenin internet sitesinden duyurulacak.

Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 1-3 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 7-24 Eylül 2020 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara ön başvuru yapabilecek. Adaylar kayıt süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye fakültenin internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından ulaşabilecek.

