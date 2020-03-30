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DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:07 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması ve 3 enstitünün kapatılmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasına hükmeden Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.Resmi Gazete’de, ’Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 2319 Sayılı Karar’daki 1 sayılı listeye göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulduğu belirtildi.Aynı kararda yer alan 2 sayılı listeye göre Üniversitemizdeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.Öğrenciler, yeni enstitüye geçiş süreciyle ilgili olarak daha önce bağlı oldukları enstitüler tarafından bilgilendirileceği belirtildi.

DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulması ve 3 enstitünün kapatılmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasına hükmeden Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.
Resmi Gazete’de, ’Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 2319 Sayılı Karar’daki 1 sayılı listeye göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulduğu belirtildi.
Aynı kararda yer alan 2 sayılı listeye göre Üniversitemizdeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.
Öğrenciler, yeni enstitüye geçiş süreciyle ilgili olarak daha önce bağlı oldukları enstitüler tarafından bilgilendirileceği belirtildi.

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Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
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