DPÜ’de “Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık” konulu sempozyum

“Salgından çıkarılması gereken dersler var”

Sempozyumun selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Semozyumumuzun, olağanüstü şartlardan geçen manevi desteğe ve danışmanlığa çok ihtiyacı olan insanlığa faydalı olmasını niyaz ediyorum. Tıbben sabittir ki, tedavide ilaçlar kadar moral de önemlidir. Duygu ve düşüncelerin vücut kimyasını etkilediği artık bilinen bir gerçektir. Onlarca çevre problemleri, salgın hastalıklar ve musibetlerle boğuşan, dünya yükü altında ezilen, hayata kötümser bakmayı alışkanlık haline getiren günümüz insanının manevi danışmanlık ve rehberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Bugün insanlık, tarihte eşine ender rastlanan olağanüstü bir durumla karşı karşıyadır. Covid-19 pandemisi karşısında tüm insanlık aciz kalmıştır. Bu musibetin insanlığa verdiği çok önemli dersler ve mesajlar vardır. İnsan, fıtrata müdahale etmemelidir. Allah’ın koyduğu fıtrat kanunlarına uymalıdır. Muvaffakiyetsizliğin ve musibetin yegâne sebebi, fıtrata muhalefet ve müdahaledir. Fıtrat kanunlarına uymamak sıkıntıya, musibete ve başarısızlığa yol açar. Musibetten korunmak; fiili duayı yapmak, yani tedbir almakla mümkündür. Fiili dua ise ilim ile olur. Fay üstüne ev yapmak ve insan fıtratına uymayan gıdalarla beslenmek musibete davetiye çıkarmak, musibeti fiilen istemektir. Kulun fiili isteklerini, genelde Allah geri çevirmez ve verir. İnsan bu dünyaya zevk sürmek için gelmemiştir. Kazanımlarını zevke, sefaya ve eğlenceye değil gerçek hayatta lüzumlu olan hususlara harcamalıdır. İnsanlığın büyük kısmı açken, zevk ve sefa içinde bir hayat sürdürülemez. İnsanlık hayat tarzını değiştirmelidir ve değiştirmek zorundadır. Temizlik, en önemli fıtrat kanunlarından birisidir. İnsan eli değmemiş her yer temizdir ve temizlenir. Allah temizdir, temiz olanları sever. İnsan temiz olmak, temiz gıdaları yemek ve bulunduğu ortamı temiz tutmak zorundadır. Allah’ın güç ve kudreti karşısında insan kibirlenmemeli, başkasını hor ve hakir görmemelidir. Savaşı ve sömürüyü değil yardımlaşmayı esas almalıdır. O, isterse en küçük mahlûku ile de dünyayı hizaya getirebilir. O halde, ey insanoğlu! Gururu bırak. Dünyanın fani olduğunu bil. Ona göre hayatını tanzim et. Saygıdeğer katılımcılar, elbette daha alınacak çok dersimiz ve yapılacak önemli manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimiz vardır. Bu sempozyumda sunulacak 80 civarında bildiride tüm bu hususlar müzakere edilecektir. Bu sempozyumun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sempozyumu düzenleyen ve bildiri sunan tüm arkadaşlara muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Kongremize destek veren başta Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocam, Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık Beyefendi, Üsküdar Üniversitesi Rektörü değerli Prof. Dr. Nevzat Tarhan hocama ve Valimiz olmak üzere herkese en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.