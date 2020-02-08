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DPÜ’den Azerbaycan’da 4 üniversite ile iş birliği anlaşması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Azerbaycan’daki üniversitelerle yapılan görüşmelerde çeşitli iş birliği anlaşmaları imzaladı.DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Azerbaycan’daki üniversitelerle yapılan görüşmelerde çeşitli iş birliği anlaşmaları imzaladı.
DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Berrin Demir ve Öğr. Gör. Elif Körpe’nin temsil ettiği Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Khazar Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ile kurumlar arası denklik ile değişim programları ve projeler üzerinde iş birliği konularında görüşmeler yapıldı.

“Aztu’da mutabakat zaptı imzalandı”

Azerbaycan Teknik Üniversitesini (AZTU) ziyaret eden Öğr. Gör. Demir ve Öğr. Gör. Körpe, burada Rektör Prof. Vilayat Valiyev, Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Sübhan Namazov ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Marziya Aghayeva ile araya geldi. Görüşmede Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik, Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu ve mutabakat zaptı imzalandı. Bunun yanında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Maden Mühendisliği bölümleri için çift diploma çalışmalarının ve kapasite geliştirme projeleri başlığında önümüzdeki dönemlerde başvuruların sunulması gerektiği üzerinde anlaşmaya varıldı.
Gün içinde Türkiye - Bakü Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş ile görüşen Demir ve Körpe, Yabancı Uyruklu Sınav (YÖS) ile ilgili fikir alışverişinde bulunduktan sonra Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesinde, üniversitenin Uluslararası İlişkiler Rektör Yardımcısı, Prof. Nargiz Abdullayeva, Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Farhad Aliyev ve Bölüm Başkan Yardımcısı Konul Shirinova ile bir araya geldiler. Toplantı sırasında her iki üniversitenin tarihi, fakülteleri, projeleri ve programları hakkında ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Khazar üniversitesi ile ortak proje üzerinde anlaşıldı”

Ziyaretin ikinci gününde DPÜ koordinatörleri Khazar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Proje Ofisi’nde her iki kurumun ortak bölümleri arasında KA107 Hareketlilik Projesi’nin yazılması için anlaşmaya vardı. Ayrıca üniversitenin proje ofisi tarafından Erasmus+ Action 2 Capacity Building kapsamındaki iş birlikleri üzerine koordinatörlere bilgilendirmelerde bulunuldu.
Son olarak Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yöneticisi Afet Alekperova ve Pervin Paşayeva ile buluşan koordinatörler, burada Dumlupınar Üniversitesinin tanıtımını yaparak KA107 projelerinde iş birliği yapmasının önemi üzerinde durdular.
Aynı üniversiteye bağlı Türk Dünyası İktisat Fakültesi ile de görüşen DPÜ temsilcileri YÖS ile ilgili de bilgi aldılar. Yapılan ziyaretlerde üniversite öğrenci ve personelleri için yeni çalışma alanları oluşturulmasına karar verildi.

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