Dr. Belgin İkidağ’a üstün hizmet ödülü

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ’a, Gaziantep İpekyolu Kulübü tarafından üstün hizmet ödülü verildi.

İpekyolu Kulübü, topluma karşı üstün hizmet göstermiş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı özveri ile çalışarak hayat kurtarmaya devam eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, bu kapsamda üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Ödülünü, İpekyolu Kulübü Başkanı Dr. Jülide Aksoy’un elinden alan Dr. İkidağ, "Pandemi süresince sağlık çalışanları olarak insanları sağlıklarına kavuşturmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelede ailemizden aylarca uzakta kalmak zorunda kalıyoruz. Moral ve motivasyona gerçekten ihtiyacımız olduğu bu zamanlar İpekyolu Kulübü’nün ödülü çok iyi geldi. Motivasyon ve çalışma azmimizi artıracak olan bu ödülü, tüm sağlık çalışanları adına alıyor, İpekyol Kulübü’ne ödül için çok teşekkür ediyorum" dedi

İpekyolu Kulübü Başkanı Dr. Jülide Aksoy da, "Hekim ve sağlık çalışanlarına pandemi süresince gösterdikleri üstün hizmet dolayısıyla ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu ödülle kendilerine biraz olsun moral vermek ve teşekkür etmek istedik" diye konuştu.

