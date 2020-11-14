Dr. Feriz: "Diyabette erken tanı önemli"

Uzm. Dr. Şefika Nurdan Feriz, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon diyabet hastasının olduğunu belirterek, "Diyabette erken tanı, doğru beslenme ve hareketin artırılması önemli" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin uzman doktorlarından Şefika Nurdan Feriz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde önemli açıklamalarda bulundu. Feriz, diyabet hastalığının tüm dünyada hızla artış gösteren en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Güncel verilere göre Türkiye’de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğunu ve bu sayının da erişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ine denk geldiğini vurgulayan Feriz, “Bu veriler bize diyabet hastalığının sıklığının tahmin edilenden de hızlı ilerlediğini göstermektedir. Diyabet hastalığının ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada böyle hızlı artmasının başlıca sebepleri sağlıksız beslenme, kilo fazlalığı, hareketsiz yaşam tarzına alışılmasıdır. Tip 2 Diyabet dediğimiz daha çok erişkin yaşta görülen diyabet türünün yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenmesi ya da ertelenebilmesi mümkündür. Diyabet hastalığı için genetik etkenlerin de rolü var ancak beslenme ve hareketsizlik gibi çevresel faktörlerin hastalığın gelişmesinde çok daha etkin olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

Erken tanının önem taşıdığı diyabete sıklıkla kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların da eşlik ettiğinin altını çizen Feriz, “Kan şekeri kontrol altında tutulmazsa böbrekler, kalp, gözler, damarlar üzerinde geri dönüşü olmayan organ hasarına neden olabilmektedir. Diyabetle ilgili bu organ hasarlarının en önemli nedeni kan şekerinin uzun süre yüksek seyretmesidir. Kan şekeri ne kadar sık yükselir ve ne kadar yüksek kalırsa vücutta olumsuz etkiler yapma ihtimali de o kadar artmaktadır. Ancak yaşam tarzı değişiklikleri ve uygun tedaviyle kan şekerinin dengede tutulması ile tüm bunların önüne geçilebilmektedir” diye konuştu.

