YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Dr. Kılınç: "Şu an aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok"

Dr. Kılınç: "Şu an aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok"

14.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.

Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mikail Kılınç, "Şu an aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok, ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.
Analizleri tamamlanan Çin’in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bugün ülke genelinde olduğu gibi 256 adet aşı odasının kurulduğu bildirilen Elazığ’da da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Bu kapsamda Elazığ Mediline Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Hastaneni Yoğun Bakım Servisi’nde görev alan ve ilk aşıyı yaptıran Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mikail Kılınç, “Şuan aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. Ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.
Aşı ile ilgili çıkan spekülasyonlara kulak verilmemesi gerektiğini belirten Dr. Mikail Kılınç, “Son bir yıldır ülkemiz hakikaten çok zorlu bir süreçten geçmekte. Bu pandemiyle birlikte yeri geldi ailemizden yeri geldi kendimizden ödün vererek halkın sağlığı için canla başla hizmet etmekteyiz. Bugün nasip oldu, korona virüs aşısını yaptırdım. Zaten aşı ile ilgili çalışmalar ilk başladığında eğer aşı ülkemize gelirse çalıştığım kurumda ilk aşıyı yaptıran olmak istiyordum ve bugün de o nasip oldu. İnşallah, bu aşı uygulamasıyla birlikte de bu pandemiyi ülke olarak hızlıca atlatırız. Kesinlikle aşının olunmasından yanayım ve çalıştığım kurumda ilk aşıyı da kendime yaptırdım. Bu anlamda aşı ile ilgili çok spekülasyon çıktı. Kesinlikle Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara güvenilmesini rica ediyorum. Çünkü şuan aşıdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. Ben aşımı yaptırdım, herkesten de aşısını gönül rahatlığıyla yaptırmasını rica ediyorum” dedi.
Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Kenan Aydın ise, “Çok ciddi bir mücadele yürütülmekte. Nihayetinde bu süreçte çok ciddi acılar yaşandı, büyük kayıplarımız oldu. Her yaş grubunda değerli insanlarımızı, annelerimizi, ablarımızı ve bilim adamlarımızı kaybettik. Çok şükür ki, beklediğimiz aşı ülkemize geldi. Sağ olsun, Sağlık Bakanlığı’mız da illere dağıttı. Biz de Covid-19 pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanları için bugün hastanemizde aşılanmalar başladı. Bu bizim için çok büyük bir umut ve sevindirici bir durum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:53

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Fidan Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tataroğlu Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Meteoroloji, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısını sürdürdü

Meteoroloji, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısını sürdürdü

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Elazığ'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor"

Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele de en büyük görev anneye düşüyor"

Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele en büyük görev anneye düşüyor"

Vali Erkaya Yırık’ın eşi Ayşe Yırık:" Uyuşturucuyla mücadele en büyük görev anneye düşüyor"

AK Partili Yıldırım:"Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar"

AK Partili Yıldırım:"Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.