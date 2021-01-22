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Dr. Mustafa Kadir Toktaş: "Diş tedavisini aksatmak virüsten daha tehlikeli"

22.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Dr. Mustafa Kadir Toktaş: "Diş tedavisini aksatmak virüsten daha tehlikeli"

Diş Hekimi Dr.

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, pandemide diş tedavilerini aksatmanın bir virüsten çok daha tehlikeli olabileceğini söyledi.
Dr. Mustafa Kadir Toktaş, salgın döneminde ağız diş sağlığının ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu olumsuz süreçte hastalarımızdan tedavileri ertelemek istediklerine dair talepler var. Neden diye sorduğumuzda doğal olarak korona virüsü (Covid-19) işaret ediyorlar. Diş tedavilerini aksatmak, apseli şişliklere kadar gidecek tabloya gelmesi bir virüsten çok çok daha tehlikelidir. Hastalarımızdan ricamız süreci ertelemeden diş tedavilerini yaptırmak. Zaten diş fırçalama ve diş ipi kullanımı alışkanlığını söylemeye gerek yok. Bunu zaten rutin yapmamız gerekiyor" dedi.

Diş hekimliğinde botoks
Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, botoksun tıp camiasında yıllardır kullanıldığını hatırlatarak, "Öncesinde göz kapaklarının hareket yetersizliğinde kullanılmış. Sonrasında estetik amaçlı kullanılan botoks diş hekimliğinde de yer etti. Gece istemsiz olarak diş gıcırdatan hastalarımızda bazen yaptığımız gece plakları yeterli değildir. Çiğneme kasının fonksiyonunu azaltmamız gerekir. Buna masseter botoksu deriz. Bunun yanında diş eti gülümsemesi dediğimiz "Kemal Sunal gülüşü" de deriz. Bu durumda da botoks uygularız. Eklem bölgesini rahatlatma amacıyla yapılan botoks da bizim alanımızdadır. 5-10 dakikada insülin enjektörü ile bunu yaparız. Ağrısız bir işlemdir. Etkisi ikinci haftada yüksek noktaya ulaşır" diye konuştu.

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