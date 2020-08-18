Dr. Öğr. Üyesi H. Hilal Şahin uluslararası online sempozyumda Türkiye’yi temsil etti

ABD, İngiltere ve Türkiye’den öğretim üyelerinin katıldığı ‘Mahatma Gandhi’nin Düşüncesi ve Felsefesi’ konulu uluslararası online sempozyumda Türkiye’yi Giresun Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi H. Hilal Şahin temsil etti.

Mahatma Gandhi’nin 150. yıldönümü anısına düzenlenen ve çok sayıda uluslararası katılımcının yer aldığı sempozyuma ABD Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Madhav M. Deshpande, İngiltere Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faisal Devji ve Türkiye’yi temsilen Giresun Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi H. Hilal Şahin katıldı. Dr. Öğretim Üyesi Şahin, sempozyumda ‘Türkiye, Hindistan ve Mahatma Gandhi: Hilafet Hareketi Üzerine Düşünceler’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Dr. Hilal Şahin yaptığı sunumda, Türk-Hint ilişkilerinin binlerce yıl öncesine dayandığını ve ilişkilerin özellikle Hindistan Müslümanlarının büyük sempati ve bağlılık duyduğu Osmanlı döneminde geliştiğini vurgulayarak Cumhuriyet döneminde bu yakınlığın devam ettiğini belirtti. Dr. Şahin, Hindistan’ın her zaman Türkiye’deki gelişmelerden etkilendiğini, Türkiye’nin Milli Mücadele döneminde Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinde adeta bir yol gösterici olarak gördüğünü söyledi.

Soz konusu etkileşimlerin sonucu olarak Mahatma Gandhi’nin, ülkesinde şiddet içermeyen direnişlere öncülük ettiğini belirten Dr. Şahin, Hindistan Hilafet Hareketi’nin tarihte ilk kez Hindu-Müslüman iş birliğini sağladığını söyledi. Bu bağlamda Hilafet Hareketi liderliğinde Türkiye’nin Millî Mücadele davasını kendi davaları olarak gören Hindistan Müslümanları ve Gandhi öncülüğündeki Hinduların, ilk kez bir araya gelerek Türkiye’ye maddi-manevi destek sağladığını vurgulayan Dr. Şahin, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde Hindistan halkı ve Mahatma Gandhi’nin desteğinin unutulmaması gerektiğini; her iki milletin bir elmanın iki yarısı gibi ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı.

Aligarh Müslüman Üniversitesi Rektörü Prof. Tariq Mansoor da Hilafet Hareketi’nin Hindistan’ın İngilizlerden kurtulma ve bağımsızlık yolundaki çabalarında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Dr. Şahin’in iki ülkenin tarihi bağı hususundaki sunumundan dolayı çok duygulandığını dile getirdi.

