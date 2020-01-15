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  4. Dr. Öğr. Üyesi Haldan lise öğrencilerine yabancı dilin önemini anlattı

Dr. Öğr. Üyesi Haldan lise öğrencilerine yabancı dilin önemini anlattı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Trakya Bölgesi’nde üç lisede yabacı dil konulu söyleşi gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Edirne Lisesinde söyleşiye katılan Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, üçüncü söyleşisini Hayrabolu’da gerçekleştirdi. Hayrabolu İmam Hatip Lisesinin girişimiyle ilçedeki tüm okulların katıldığı “Yabancı Dilin İnsan Hayatındaki Önemi ve Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi" konulu söyleşide Haldan, “Bir dil bir insan, iki dil iki insan" sözü ile yabancı dil bilmenin insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Aykut Haldan, Türkiye’de yabancı dil eğitimi ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaşarak, “Dil bilmenin kariyer yaşamındaki öneminin her geçen gün daha da artacağını göreceğiz. Nasıl ki sadece İngilizce bilmek ekstra bir önem taşımıyorsa, önümüzdeki yıllarda en az üç dil bilmek değerli hale gelecek. Daha iyi bir geleceğin kapılarını açacak başarılı kariyer hayatınız için dil gelişiminize önem vermelisiniz” dedi.
Kişinin kendine en büyük yatırımı dil öğrenerek yapabileceğine dikkat çeken Haldan, öğrencilere dil öğrenme konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

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