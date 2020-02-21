YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Dr. Öğr. Üyesi Ünsal: "Hristiyan tarikatlarıyla FETÖ’nün faaliyetleri benzeşiyor"

Dr. Öğr. Üyesi Ünsal: "Hristiyan tarikatlarıyla FETÖ’nün faaliyetleri benzeşiyor"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal, "Hristiyan tarikatlarıyla FETÖ’nün faaliyetleri benzeşiyor" dedi.
Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ANASAM Söyleşileri’nin 4’üncüsü olan “FETÖ ve Kadiyanilik” başlıklı söyleşi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye ANASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.
Konuşmasında Hıristiyan dünyasındaki FETÖ benzeri yapılanmalara da örnekler veren Ünsal, “Mesela Cizvit tarikatı da bulundukları yerlerdeki yoksul fakat zeki öğrencilere yatırım yapıyorlar. FETÖ’de olduğu gibi lider vasfındaki kişiye karşı kendini kaybetme derecesine varan bir itaat durumu söz konusu. Bu tarikatın faaliyetleri, FETÖ’nün ışık evlerindeki faaliyetleri ile çok benzeşiyor. İki cemaatin bir ortak yanı da kolej ve üniversitelerde sadece eğitim öğretim faaliyetleri değil, kendi öğretilerini de gençlere empoze etmesiydi. Bu noktada şunu sorabiliriz: FETÖ en başından beri uzun vadeli hedeflerle mi kök salmıştı? Benim düşüncem, Fethullah Gülen’in 1999 yılında ABD’ye gitmesinden sonra örgütün evrildiği ve Cizvit tarikatı gibi bir yapılanmaya dönüştüğü yönündedir” şeklinde konuştu.

"Her birimize ciddi sorumluluklar düşüyor"
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal, konuşmasının devamında, “Her birimize ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Sorumluluğu kurumlara ya da kişilere yüklemektense kendi içimizde arama taraftarıyım. Tabii ki devletin bütün kurumları kendi görevlerini yapmalı ama değişim, kişinin kendisinde başlıyor. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat biter, içeriden kırılırsa hayat başlar. O açıdan aydınlanmamız önce kendi içimizde başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının sonrasında, Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Ünsal’a plaket takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Duygu Eczanesi
Odunpazari
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Geçit Eczanesi
Tepebasi
Kargın Eczanesi
Odunpazari
Özlem Eczanesi
Odunpazari
Ayşıl Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.