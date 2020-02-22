Dr. Paksu: “Çocuklara beslenme konusunda ısrar edilmesi iştahsızlığın en önemli nedenlerinden birisidir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, beslenme konusunda çocuğa karşı baskı, ikna, yalvarma veya tehdit dilinin kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Çocuklara beslenme konusunda ısrar edilmesi iştahsızlığın en önemli nedenlerinden birisidir” dedi.

Çocuklarda iştahsızlığın tedavi edilebilir bir sorun olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, ailelere önemli bilgiler verdi. Çocukların büyümeleri için gerekli besin alımının açlık, tokluk ve iştah mekanizmaları ile düzenlendiğini kaydeden Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, “İştah göreceli bir kavramdır. Gerçek anlamda iştahsızlık çocuğun kendisi için gerekli olan besinleri yeterli miktarda almadığı için büyüme ve gelişmesinin geri kalmasıdır. Bu nedenle çocuklarında iştah problemi olduğunu düşünen aileler öncelikle bir uzmana başvurmalıdır” diye konuştu.

İştahsız çocuklar için vitamin, mineral veya balık yağı gibi destekleyici ürünler verilmesi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. M. Şükrü Paksu, “Eksik olan bir vitamin, mineral ya da enzimin yerine koyulması ile olumlu sonuçlar elde edilebilir. Ancak herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği olmayan çocuklarda destek amaçlı bu ürünlerin kullanılmasının iştahı artırdığına dair bir kanıt yoktur. Aksine bu tür takviye edici gıdaların gereksiz olarak, uzun süre kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabilir. Sadece eksik olan vitamin ve mineraller verilerek tedavi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“İştahsızlık bir hastalık değildir” diyen Doç. Dr. Paksu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İştahsızlık birçok tıbbi sorun veya hastalıkta görülen ortak bir bulgudur. Bu nedenle iştahsızlığın çözümünde en önemli nokta iştah baskılanmasına yol açan nedenin bulunmasıdır. Tıbbi bir sorun veya hastalığa bağlı gelişen iştahsızlıklarda altta yatan nedene göre değişik tedavi yaklaşımları vardır. Bu hastaların konusunda uzmanlaşmış merkezlerde izlenmeleri uygundur. İştahsızlık yakınması ile sağlık kuruluşlarına getirilen çocukların çoğunda iştahsızlığa neden olabilecek bir hastalık veya tıbbi durum saptanmaz. Bu çocuklar için aile davranışlarında ve beslenme alışkanlıklarında yapılan düzenlemelerle oldukça iyi sonuçlar elde edilebilir.”