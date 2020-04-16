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Dr. Perincek; “Maske seçimine dikkat!”

KARS HABERLERİ  | 16.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kars Harakani Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gökhan Perincek, vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.Yeni tip korana virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gökhan Perincek, Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle üzerinde durulan 14 kurala dikkat çekerek, pandeminin hep birlikte kurallara uyarak yenilebileceğini belirtti.Sadece marketlere girince değil dışarı çıktıkıldığında herkesin maske takması gerektiğine ifade eden Perincek, “Maske takmanın şikayeti olmayan taşıyıcı kişilerin virüsü ortama saçmasını önlediği gibi, bizlerde maske takarak ortamda bulunan virüslerden daha az etkilenmemizi sağlayacaktır” dedi.Perincek, kullanılan maskelerle ilgili olarak bazı firma ve kişilerin ’nano maske’ diye adlandırılıp, polyester kumaştan üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığının görüldüğünü, vatandaşların yıkanabilir olduğu için siyah maskeleri tercih ettiğini fakat bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını kaydetti.Filtreli olan N95 ve FFP2 maske takımıyla ilgili olarak uyarılarda bulunan Perincek.

Dr. Perincek; “Maske seçimine dikkat!”

Kars Harakani Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gökhan Perincek, vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Yeni tip korana virüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Gökhan Perincek, Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle üzerinde durulan 14 kurala dikkat çekerek, pandeminin hep birlikte kurallara uyarak yenilebileceğini belirtti.
Sadece marketlere girince değil dışarı çıktıkıldığında herkesin maske takması gerektiğine ifade eden Perincek, “Maske takmanın şikayeti olmayan taşıyıcı kişilerin virüsü ortama saçmasını önlediği gibi, bizlerde maske takarak ortamda bulunan virüslerden daha az etkilenmemizi sağlayacaktır” dedi.
Perincek, kullanılan maskelerle ilgili olarak bazı firma ve kişilerin ’nano maske’ diye adlandırılıp, polyester kumaştan üreterek piyasaya sürdüğü siyah maskeler, vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığının görüldüğünü, vatandaşların yıkanabilir olduğu için siyah maskeleri tercih ettiğini fakat bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını kaydetti.
Filtreli olan N95 ve FFP2 maske takımıyla ilgili olarak uyarılarda bulunan Perincek. “Bu maskeler son derece sıkıntılı, çünkü içinde nefes almak çok zor. Vermiş olduğumuz nefes tam olarak dışarı atılamadığından karbondioksiti biriktiriyor ve kullanan kişi buna bağlı olarak baş dönmesi yaşayabilir, maske takılıyken hızlı hareket edildiğinde tansiyonu düşebilir hatta bayılabilir. N95 maskeden nefes almak çok zor. Bu maskenin koruyuculuğuna gerek yok. FFP2 maske de N95’e göre hafif gibi görünse de değil. Karbondioksit birikiyor ve sürekli kullanmak mümkün değil. Biz bu maskeleri sağlık personelleri hastalardan örnek alımı, yuğun bakım gibi yakın temas gerektiren durumlarda kullanıyoruz. Bununla birlikte N95 maske dışardan gelen partikülleri geçirmiyor ancak üzerinde bulunan valf sistemi ile sizin nefesinizi direk filtre edilmeden dışarı veriyor. Eğer hastaysanız diğer insanları da çok risk altına atmış olursunuz. Bu nedenlerden dolayı bunları günlük hayatımızda kullanmamalıyız” diye konuştu.
Perincek son olarak Kars Valiliğince bedava dağıtılan ve Sağlık Bakanlığınca kişilere gelen kod ile eczanelerde ücretsiz dağıtılan maskelerden edinilip bunların kullanılmasını, daha sonra kullanılan bu maskelerin sokaklara değil çöpe atılması gerektiğini de vurguladı.

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İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Faikbey Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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