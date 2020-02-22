Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatroları bünyesinde drama eğitimi alan çocuklar, hayata farklı bakıyor. Drama eğitimi ile hem iletişimleri güçlenen hem de olaylara bakış açıları zenginleşen çocuklar, kursta öğrendiklerini mayıs ayında bir gösteriyle sergileyecekler.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroya meraklı çocuklara drama eğitimi vermeye devam ediyor. Çocukların iletişimi kuvvetlendiren ve olaylara bakış açısını zenginleştiren drama kursundan hem çocuklar hem de veliler memnun.

Çocuklar drama eğitimi ile utangaçlık duygularını yeniyor

Büyükşehir Belediyesinde, drama kurs kayıtları her yıl sadece Ekim ayı içerisinde yapılıyor. Drama kursunda eğitim alan çocuklar, ilk başta bu kursa gelmek istemediklerini, ancak kursa geldikçe sevmeye başladıklarını, üzerlerindeki utangaçlığı attıklarını ve kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini belirtti.

Mersin merkezde ve Tarsus’ta verilen eğitimden memnun olduklarını belirten veliler ise Büyükşehir Belediyesinin bu imkanından çocuklarının azami ölçüde yararlandıklarını ifade ederek, dışarıda para vererek alınacak bir eğitimi, ücretsiz olarak aldırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.