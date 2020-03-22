Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Kahramanmaraş’ta otomobiliyle drift yapan sürücünün otomobili 60 gün bağlanırken ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan özel sivil trafik ekipleri, sanayi sitesi içerisinde drift yapan bir otomobili tespit etti. Ekipler tarafından drift anı kayıt altına alınırken, sürücü ise anında yakalandı.

Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası kesildi. 60 gün ehliyetine el konulan sürücünün aracı ise yine 60 gün bağlandı.

