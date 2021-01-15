Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Bir dönem Galatasaray'da da futbol oynayan Didier Drogba'nın eşini bir başka kadınla aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

2018'de futbolu bırakan emekli olan Drogba, gelişmelerin ardından eşi Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

42 yaşındaki Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen yılların ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim."

"Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

Drogba, 2013'te Türkiye'ye gelmiş ve Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

