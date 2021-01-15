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Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.01.2021 17:09 | Son Güncelleme

Futbol yıldızı Didier Drogba ortaya çıkan görüntüler sonrası yaptığı açıklamada eşiyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.

Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Bir dönem Galatasaray'da da futbol oynayan Didier Drogba'nın eşini bir başka kadınla aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

2018'de futbolu bırakan emekli olan Drogba, gelişmelerin ardından eşi Lalla Diakate ile 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

drogba

42 yaşındaki Drogba yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Özel hayatımı tartışma alışkanlığım yok. Ancak bugün medyada yer alan spekülasyonlar nedeniyle, Lalla ile birlikte geçen yılların ardından ne yazık ki zor bir karar aldığımızı teyit edebilirim."

drogba lalla

"Her zaman temel önceliklerimiz çocuklarımızı ve ailemizin özel hayatını korumak olmuştur. Tanrı seni korusun"

Drogba, 2013'te Türkiye'ye gelmiş ve Galatasaray'da oynadığı 37 maçta 15 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
3. çizginin hakkı tek kadın olamazdı zaten ????
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