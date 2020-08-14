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Drone ile kenevir tarları böyle tespit edildi

BURSA HABERLERİ  | 14.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri kenevir tarlalarını drone ile tespit edip operasyon düzenledi o anlar havadan görüntülendi.Bursa İl Jandarma ekipleri yasa dışı yollardan kenevir yetiştirenlere göz açtırmıyor.

Bursa’da jandarma ekipleri kenevir tarlalarını drone ile tespit edip operasyon düzenledi o anlar havadan görüntülendi.
Bursa İl Jandarma ekipleri yasa dışı yollardan kenevir yetiştirenlere göz açtırmıyor. Orhangazi, İznik,Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı alan ekipler ilçelerin farklı bölgelerinde drone ile havadan denetim yaptı. Drone ile kenevir ekili alanları tespit eden jandarma ekipleri buralara operasyon düzenleyip ekili kenevirleri imha etti. 2020 yılında Bursa’da 10 bin 391 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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