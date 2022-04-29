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D’S damat’ta bayrama özel indirim

29.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Mayıs’a kadar geçerli kampanyada tüm sezon ürünlerindeki indirimlere ek olarak her 1.000 TL alışverişe 100 TL, 2 bin TL alışverişe 400 TL hediye ediliyor

İSTANBUL (AA) - D’S damat bayram özel indirimi bir erkeğin dolabının tüm ihtiyaçlarını karşılarken, 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonundan yapılacak her alışverişte indirim fırsatı sunuyor.

D’S damat açıklamasına göre, "yenilik, konfor ve akılcı fiyat" üçlüsünden ödün vermeyen erkeklerin tercihlerinden olan D’S damat'ın ayrıcalıklı müşterilerine özel sunduğu ve merakla beklenen indirim kampanyası başladı.

Bir erkeğin dolabının tüm ihtiyaçlarını karşılayan D'S damat bayram özel indirimi , 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonundan yapılacak her alışverişte indirim fırsatı sunuyor.

4 Mayıs’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayrıca tüm sezon ürünlerindeki indirimlere ek olarak her 1.000 TL alışverişe 100 TL, 2 bin TL alışverişe 400 TL hediye ediliyor.

Söz konusu kampanyadan faydalanmak isteyenler D’S damat mağazalarını ziyaret edebilir ya da 7/24 çevrim içi olarak dsdamat.com ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapabilir.

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