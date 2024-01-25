DSİ Genel Müdürü Balta, Sakarya'ya yapılan yatırımları değerlendirdi:

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önem arz ettiğine işaret eden Balta, Sakarya'da son 21 yılda inşa ettikleri 12 sulama tesisiyle 50 bin 460 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını kaydetti.

Balta, kentte refah düzeyinin artması için son 21 yılda 4 milyar 845 milyon lira değerinde 88 tesis inşa ettiklerini aktararak, bu süreçte 2 baraj ve 4 gölet yaptıklarını ve böylece 5 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını anlattı.

Sakaryalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük emek ve özveriyle işlediklerine değinen Balta, kentin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ettiklerini, şu anda 3 baraj ve 1 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini, bu barajların tamamlanmasıyla 24 bin 240 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Balta, kentte son 21 yılda tamamlanan 61 taşkın koruma tesisiyle 162 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını bildirerek, 14 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sakarya'da toplam 70 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacağına dikkati çeken Balta, kentte 42 yerleşim biriminin arazi toplulaştırmasından faydalanacağını, toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle toprağın daha kıymetli ve verimli olduğunu vurguladı.

Balta, şehirde son 21 yılda 9 HES'in işletmeye alınarak yıllık 336,93 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlandığından bahsederek, "Kurulu gücü 66,9 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 738 milyon lira katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 1 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 111 bin hanenin enerji ihtiyacını Sakarya'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

