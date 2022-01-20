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DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki "kuşaklama seddesi" çalışmasını tamamladı

20.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Kırklareli'nde taşkın bölgesindeki "kuşaklama seddesi" çalışmasını tamamladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce aşırı sağanak nedeniyle taşan dere ıslah edildi.

DSİ 112. Şube Müdürü Nurettin Kıvrak, AA muhabirine, geçen yıl 28 Aralık Salı günü etkili olan sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen derenin taştığı bölgede ıslah çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yıldırım Mahallesi'nde dere yatağına 300 metre uzunluğunda kuşaklama seddesi (taşkından korunma amaçlı yapay dolgu) yapıldığını ifade eden Kıvrak, çalışmalar ile suyun mahalleye girişinin önlendiğini belirtti.

Kıvrak, riskli görülen tüm derelerde ıslah çalışmalarının devam ettiğini, taşkınlara karşı tüm önlemleri almaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından derenin taşması sonucu 52 evin giriş katını su basmıştı. Metrekareye 66-75 kilogram yağışın düştüğü bölgede, AFAD ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtarıp, güvenli bölgelere götürmüştü.

Bölgede yıkım kararı alınan 3 binadan biri iş makineleri ile yıkılmıştı.

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