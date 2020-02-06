DSİ, Kütahya’ya 17 yılda 16 baraj ve 6 gölet yaptı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kütahya’ya son 17 yılda 16 baraj ve 6 gölet inşa ettiklerini bildirdi.

Aydın, halen 13 baraj ile 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Tamamlanan 17 sulama tesisi ile 111.360 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Kütahya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 89 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Bunun yanı sıra 150 bin 490 dekar araziyi sulayacak 11 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Kütahya zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" dedi.

Kütahya’da bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisi tamamladıklarını dile getiren Aydın, "Bunlar 2019 yılında hizmete alınan Tavşanlı İçme suyu İsale hattı ve 2014 yılında hizmete alınan Tepecik İçme suyu İleri Arıtma Tesisleridir. Bu tesisler ile yıllık toplam 14,6 milyon m3 içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca Kütahya ilimize memba kalitesinde içme suyu temin edecek olan 2 adet içme suyu tesisimiz proje ve planlama safhasındadır" diye konuştu.

Aydın, Kütahya ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 100 adet taşkın koruma tesisi ile 126 yerleşim yeri ve 11.463 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ettiğini sözlerine ekledi.

