DSİ Uşak’a son 17 yılda yaptığı yatırımları açıkladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Uşak’ta son 17 yılda yapılan yatırımlara değinerek, son 17 yılda Uşak şehir merkezine yıllık 6,4 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti. Aydın, "117 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık" dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda Uşak şehir merkezine yıllık 6,4 milyon metreküp içme suyu sağladıklarını belirtti. Aydın, "117 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 18 baraj ve 15 gölet inşa ettik. 107 bin 950 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 47 derenin ıslahını tamamladık" diye konuştu.

Son 17 yılda tamamlanan 44 adet sulama tesisi ile toplam 107 bin 950 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını belirten Aydın, “Böylece çiftçilerimize yıllık 125 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Uşak’ın bereketli topraklarına 10 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” dedi.

Uşak’ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Aydın, “Uşak’a bugüne kadar 18 baraj ve 15 gölet yaptık. 1 adet barajın (İlyaslı Barajı) ve 1 göletin (Merkez Sorkun) inşaat çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.