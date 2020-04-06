YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. DSİ’den Kdz. Ereğli’ye menba kalitesinde içme suyu

DSİ’den Kdz. Ereğli’ye menba kalitesinde içme suyu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.04.2020 13:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Zonguldak ili ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor."Zonguldak’ta 1 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşa ettik"Son 17 yılda DSİ tarafından Zonguldak’a çok önemli yatırımlar yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Zonguldak ili ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
"Zonguldak’ta 1 Adet İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşa ettik"
Son 17 yılda DSİ tarafından Zonguldak’a çok önemli yatırımlar yapıldı. Zonguldak Ereğli ilçesine 1 Adet İçme suyu arıtma tesisi inşa ederek Bölge halkına menba kalitesinde içme ve kullanma suyu temin edildi. Bununla birlikte su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilmesi çalışmaları da sürüyor. Zonguldak’ta kalkınmayı hızlandıracak, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 1 baraj inşa ediliyor. İnşaatı devam eden 52.55 metre yüksekliğinde olan çalışmanın, tamamlanması halinde Alaplı Bölgesine yılda 6,86 hm3 içme ve kullanma suyu sağlayacak olan Alaplı Barajı olduğu belirtildi. Barajın yüzde 72’si de tamamlandı.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2Zonguldak’ta taşkınları önlemek için 66 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Zonguldak şehir merkezi ve 70 meskûn mahal ve 580 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay bilim kuruluna davet edildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:00
İkindi
16:37
Akşam
19:30
Yatsı
20:54

İlginizi Çekebilir

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

Emniyet Müdürü uyardı; “Her yerde ve herkese anlatacağız”

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.