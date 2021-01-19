DTSO 9 milyon liralık kaynak ile 2 önemli projeyi hayata geçiriyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi projelerinin hayata geçmesi için protokol imzalandı.

DTSO tarafından hazırlanan Çağrı Merkezi ve Gastro İnovasyon Merkezi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında desteklendi. Toplam bütçesi 9 milyon lira olan iki proje için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında sözleşme imzalandı. DTSO’da düzenlenen imza törenine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcıları Ercan Tayınlamak ve Erdal Avşar, sayman üye Nesih Aktepe, yönetim kurulu üyesi Çetin İnanç, Metal İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Abidin Kakdaş ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral katıldı.

Yerli ve yabancı turistlere hizmet sunacak Gastronomi Merkezi kuruluyor

DTSO, mevcut hizmet binası bünyesinde sunduğu hizmetleri 2021 Haziran ayına kadar Yenişehir Ofis semtinde inşa ettiği Girişimci Destek Merkezi ve Hizmet Binası olarak işlevlendireceği yeni hizmet alanına taşıyor. Boşalttığı tarihi tescilli binayı turistler için yöresel ürünlerin sunulduğu, yöresel lezzetler için deneyim atölyelerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürüyor. Yeni kurulacak merkez için Karacadağ Kalkınma Ajansı ile DTSO arasında hibe sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Kente gelen turistler kente ait yöresel lezzetler ve ürünlerin tamamına bu merkezden ulaşabilecek, tadabilecek ve hatta üretiminde yer alabilecekler. Bu şekilde kentin gastronomi alanında tanıtımı ve gastronomi rotasının oluşturulması sağlanmış olacak. Merkez ayrıca gastronomi alanında eğitim programları düzenleyecek, kente ait yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve farklı pazarlara sunumu için eğitim, danışmanlık, tescil başvuruları vb. farklı hizmetler sunacak. Merkez bünyesinde yöresel lezzetlerin düzenli olarak sunulduğu bir restoran ve geçmişten bugüne ulaşan ve kent mutfağında önemli yer tutan mutfak ekipmanları, araçlarının, eserlerin, hikayelerin her türlü değerin sunulduğu sergi alanları da yer alacak. Projenin hayata geçmesi ile kente gelen turistlerin ziyaret edebileceği bir mekan kurulmuş olacak" dedi.

Kaya, projenin toplam bütçesinin 4 milyon 600 bin lira olduğunu, 3 milyon 300 bin liralık bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini, 1 milyon 300 bin liranın da DTSO tarafından karşılanacağını belirtti. Gastro İnovasyon Merkezinin 2021 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacağını da sözlerine ekledi.