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DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”

DÜZCE HABERLERİ  | 11.09.2020 11:37 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalarla ilgili olarak vatandaşları daha da duyarlı olmaya davet ederek “Önceki dönemde yaşadığımız sıkıntıların ve mecburi kısıtlamaların yinelenmemesi için özellikle işyerlerimizde yayımlanan kararlara uygun önlemleri almaya gayret etmeliyiz” dedi.DTS Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalara karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyuşması gerektiğini belirterek “Bilindiği üzere Mart 2020 döneminde başlayan ve halen etkisini sürdüren Covid-19 salgını dolayısıyla belirli dönemlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları, ulaşım ve lojistik kısıtlamaları ile ihracatta yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınmalıdır.

DTSO Başkanı Şahin “Sağlıklı yarınlar için bugünden önlem almalıyız”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalarla ilgili olarak vatandaşları daha da duyarlı olmaya davet ederek “Önceki dönemde yaşadığımız sıkıntıların ve mecburi kısıtlamaların yinelenmemesi için özellikle işyerlerimizde yayımlanan kararlara uygun önlemleri almaya gayret etmeliyiz” dedi.
DTS Başkanı Tuncay Şahin, artan vakalara karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyuşması gerektiğini belirterek “Bilindiği üzere Mart 2020 döneminde başlayan ve halen etkisini sürdüren Covid-19 salgını dolayısıyla belirli dönemlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları, ulaşım ve lojistik kısıtlamaları ile ihracatta yaşanabilecek aksaklıklar göz önüne alınmalıdır. Önceki dönemde yaşadığımız sıkıntıların ve mecburi kısıtlamaların yinelenmemesi için özellikle işyerlerimizde yayımlanan kararlara uygun önlemleri almaya gayret etmeliyiz. Devletimiz tarafından oluşturulan bilim kurulu sosyal ve ekonomik hayatın en az seviyede etkilenmesi için ellerinden geleni yaparken bizler de iş dünyası olarak yayımlanan kural ve yönetmeliklere azami düzeyde uymakla yükümlüyüz. Bu yükümlüğümüz hem kendi sağlığımız, hem çalışan ve hizmet sunduğumuz insanların sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek web sitemizden, gerekse sosyal medya araçlarımızdan yayınlanan tüm bildirimleri sizlere aktarıyoruz. Hemen her gün Sayın Valimiz ve kamu kurum temsilcilerimizle bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hiçbir üyemizin maddi ceza veya yaptırımlara maruz kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle azami özeni hep birlikte göstermemiz, en kısa sürede normal hayatımıza dönebilmemizin yegane yoludur” ifadelerini kullandı.

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