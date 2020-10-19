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DTSO Başkanı Şahin "Yatırımcıların yeni rotası Düzce"

DÜZCE HABERLERİ  | 19.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Düzce’de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, OSB Genişletme Çalışmaları, Islah OSB Yatırımları, Gümrük Müdürlüğü Kurulması çalışmaları, altyapı ve üst yapı düzenleme çalışmalarıyla OSB’lerin yeniden hayat bulması nedeniyle yatırımcıların yeni rotasının Düzce olduğunu söyledi.Kamu-Sanayi ve Üniversite Sanayi işbirlikleri konusunda son yıllarda büyük mesafe kat eden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, OSB’lerin genişletme çalışmaları, Islah OSB çalışmaları gibi birçok konuya da çözüm üretilmesinde etkin rol aldı.

DTSO Başkanı Şahin "Yatırımcıların yeni rotası Düzce"

Düzce’de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, OSB Genişletme Çalışmaları, Islah OSB Yatırımları, Gümrük Müdürlüğü Kurulması çalışmaları, altyapı ve üst yapı düzenleme çalışmalarıyla OSB’lerin yeniden hayat bulması nedeniyle yatırımcıların yeni rotasının Düzce olduğunu söyledi.
Kamu-Sanayi ve Üniversite Sanayi işbirlikleri konusunda son yıllarda büyük mesafe kat eden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, OSB’lerin genişletme çalışmaları, Islah OSB çalışmaları gibi birçok konuya da çözüm üretilmesinde etkin rol aldı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’in özellikle büyük şehirlerde gerçekleşen organizasyonlarda lobi faaliyetlerine ağırlık vermesi sonucunda yatırımcıların yeni rotası haline gelen Düzce, ulusal medyada ve kamuoyunda Kamu-Sanayi, Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları ile de örnek kent olarak gösterilmeye başladı.
Son olarak yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi planlanan bir yatırımın Düzce’ye getirilmesi noktasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile yatırımcıyı ağırlayan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, hemen her platformda nitelikli yatırımcıları Düzce’ye davet ettiklerini ifade etti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bakanlığı döneminde Ankara’da kurmuş olduğu diyalogların yatırımcıların Düzce’yi tercih etmelerinde önemli bir faktör olduğuna değinen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sanayicilerin tüm sorunlarına birinci elden çözüm üretmesi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın üniversite kapılarını sanayicilere tamamen açması ile Düzce’nin kısa ve orta vadede sıçrama yapan bir il olacağının işareti olduğunu ifade etti.
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Alpin Socks Ceosu Murat Bekmezci ve İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Baltacı’yı Düzce’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Tuncay Şahin, yatırım planlamasının kısa sürede gerçeğe dönüşmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

DTSO Başkanı Şahin

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