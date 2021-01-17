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DTSO Bilim Eğitim Vakfı kadınların güçlendirilmesi için online eğitim başlattı

17.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı bünyesinde yürütülen proje kapsamında, kadın girişimcilerin ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınların desteklenmesi amacıyla eğitim programları başlatıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde yürütülecek olan eğitim programları hakkında DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlmak bilgi verdi.

ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı bünyesinde yürütülen proje kapsamında, kadın girişimcilerin ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınların desteklenmesi amacıyla eğitim programları başlatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde yürütülecek olan eğitim programları hakkında DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlmak bilgi verdi. Tayınlamak, göreve geldikleri 2 yıllık süre içinde üye işletmeler, kadınlar, gençler, engelliler gibi farklı hedef gruplarına yönelik hizmetler geliştirdiklerini belirtti. Tayınlamak, işletmelerin üretim, hizmet süreçlerine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve kadınların, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmek amacıyla Diyarbakır Sanayi Mektebi’ni kurduklarını kaydetti. Tayınlamak, Sanayi Mektebi bünyesinde 6 aylık süre içinde yaklaşık 300 kişiye dış ticaret, hedef pazar ve ticari istihbarat, trafik mühendisliği, e-ticaret, drone pilotaj eğitimi, temel fotoğrafçılık gibi farklı dallarda eğitim programları düzenlendiklerini ifade etti.

"TOBB ETÜ işbirliğinde eğitimler düzenliyoruz"
Ercan Tayınlamak, Sanayi Mektebi bünyesinde eğitim programları için farklı üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirlikleri sağladıklarını, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile imzaladıkları protokol ile ortak eğitim programları düzenleyeceklerini vurguladı. Tayınlamak, "Diyarbakır Sanayi Mektebi bünyesinde kurduğumuz teknolojik altyapı ile düzenli olarak farklı alanlarda eğitim programları düzenliyoruz. ABD Büyükelçiliğinden aldığımız destek ile Kadın Meclisimiz işbirliğinde kadınlara yönelik özel eğitim programları planladık. 13 farklı alanda TOBB ETÜ gibi akademik kurumlar işbirliğinde eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu programlar mini MBA, dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı, e-ticaret e- ihracat, pazarlama satış ve müşteri ilişkileri yönetimi, yönetim ve organizasyon, sosyal girişimcilik, proje döngü yönetimi, iş planı hazırlama, finansal okuryazarlık, takım çalışması, problem çözme becerileri, sunum teknikleri, güç birliği şirketleri ve kooperatifleşme olacak" dedi.
Tayınlamak, ilk eğitim programının 60 saatlik işletme yöneticiliği eğitimi olduğunu, 18 Ocak-10 Mart tarihleri arasında online olarak uygulanacağını, bu eğitim için başvuruların yapılabileceğini aktardı. Tayınlamak, ayrıca yerelde farklı kurumlar ile eğitim alanında işbirliği sağlandığını, işletmelerden, kurumlardan ve bireylerden alınan eğitim taleplerine göre farklı tematik alanlarda farklı hedef gruplarına yönelik online ve yüz yüze eğitim programları düzenleneceğini dile getirerek, yerelden ve bölgeden eğitimler için alınan her türlü talebi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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