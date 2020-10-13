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DTSO Çağrı Merkezi hizmete açıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla çağrı merkezini hizmete açtı.DTSO tarafından kurulan çağrı merkezine ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Sayman üye Nesih Aktepe, üyelerinin mesai saatlerinde çağrı merkezini arayarak soru ve bilgi taleplerine daha rahat yanıt bulabileceklerini söyledi.

DTSO Çağrı Merkezi hizmete açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla çağrı merkezini hizmete açtı.
DTSO tarafından kurulan çağrı merkezine ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Sayman üye Nesih Aktepe, üyelerinin mesai saatlerinde çağrı merkezini arayarak soru ve bilgi taleplerine daha rahat yanıt bulabileceklerini söyledi. Aktepe, “Çağrı merkezi ile Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde tüm firma türlerine ait başta kuruluş işlemleri olmak üzere tüm değişiklik işlemleriyle ilgili gelebilecek sorular hakkında destek alabilirler. Ayrıca Ticaret Sicil Müdürlüğümüzün vermiş olduğu belgeler hakkında bilgi ve bu belgelere müracaat şekillerinin nasıl olacağı hakkında destek alabilirler. Üyelerimiz oda sicil servisinde, online belge hizmetleri konusunda destek alabilir firmalarının telefon ve eposta bilgilerini operatörlerimiz sayesinde güncelleyebilirler. Üyelerimizden gelen talep ve öneriler ile tespit edilen sorunlar artık çağrı merkezi üzerinden, daha hızlı ve pratik olarak yanıt bulacak. Üyelerimiz, hafta içi 09.00 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 saatleri arasında ticaret sicil, oda sicil işlemleri, öneri, istek ve şikayetlerini anında ve en kolay yoldan yetkililere iletebilecek. Odamızın hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında, üyelerimize daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, bilgi, danışma, yönlendirme ve benzeri istekleri anlık olarak karşılayabilmek amacıyla DTSO Çağrı Merkezi 13 Ekim 2020 tarihi itibariyle hizmete açıldı. Herhangi ekstra bir ücret ödenmeksizin, operatörlerimiz tarafından cevaplandırılacaktır’’ dedi.

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