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DTSO’ya HES kodu olmadan girilemeyecek

DÜZCE HABERLERİ  | 28.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

19 salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) HES kodu sorgulaması yapılacak.Son günlerde bulaşı hızı artan Covid-19 Salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na girişlerde görevli personeller tarafından HES Kodu sorgulaması yapılacak.

DTSO’ya HES kodu olmadan girilemeyecek

19 salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) HES kodu sorgulaması yapılacak.
Son günlerde bulaşı hızı artan Covid-19 Salgını dolayısıyla İl Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlara istinaden, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na girişlerde görevli personeller tarafından HES Kodu sorgulaması yapılacak. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri odaya gelmeden önce HES kodlarını oluşturmaları istendi. Yapılan açıklamada “HES Kodu olmayan üyeler, Google Play veya AppStore’dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirip HES Kodlarını oluşturabilirler” denildi.

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