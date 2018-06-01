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Dua Lipa'dan yeni Marco Asensio açıklaması!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından geceyi Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio ile birlikte geçirdiği iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

"Menajerim beni öldürürdü"

Dua Lipa'dan yeni Marco Asensio açıklaması!

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Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finaline Dua Lipa damga vurmuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finaline Dua Lipa damga vurmuştu.
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Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.
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Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.

Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.
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Seksi şarkıcı Dua Lipa, daha önce bu haber için “Açıkçası bu konuda hiçbir fikrim yok” demişti.

Seksi şarkıcı Dua Lipa, daha önce bu haber için “Açıkçası bu konuda hiçbir fikrim yok” demişti.
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Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Dua Lipa şu ifadeleri kullandı:

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Dua Lipa şu ifadeleri kullandı:
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"Marco Asensio'yla hiç karşılaşmadım. Karşılaşma ihtimalim de çok az çünkü Liverpool taraftarı olan menajerim beni asla affetmez."

"Marco Asensio'yla hiç karşılaşmadım. Karşılaşma ihtimalim de çok az çünkü Liverpool taraftarı olan menajerim beni asla affetmez."
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
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Dua Lipa'nın ‘New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.

Dua Lipa'nın ‘New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Marco Asensio

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