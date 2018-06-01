"Menajerim beni öldürürdü"

Dua Lipa'dan yeni Marco Asensio açıklaması!

1 / 14 Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool finaline Dua Lipa damga vurmuştu.

2 / 14 Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bırakmıştı.

3 / 14 Ukrayna basını ise Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazmıştı.

4 / 14 Seksi şarkıcı Dua Lipa, daha önce bu haber için “Açıkçası bu konuda hiçbir fikrim yok” demişti.

5 / 14 Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Dua Lipa şu ifadeleri kullandı:

6 / 14 "Marco Asensio'yla hiç karşılaşmadım. Karşılaşma ihtimalim de çok az çünkü Liverpool taraftarı olan menajerim beni asla affetmez."

7 / 14 Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

8 / 14 Dua Lipa'nın ‘New Rules' isimli şarkısına çektiği klip Youtube'da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.

9 / 14 Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

10 / 14 Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

11 / 14 Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

12 / 14 Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

13 / 14 Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı