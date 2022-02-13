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Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı

13.02.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı

DUBAİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.

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