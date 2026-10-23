Düdük onda! Atilla Karaoğlan'dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Pazartesi akşamı RAMS Park’ta oynanacak derbide Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.

İKİ DERBİDE DE DÜDÜK ÇALDI

Atilla Karaoğlan, kariyerinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki iki derbiyi yönetti. 21 Eylül 2024’te oynanan karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti. 10 Nisan 2022’deki mücadelede ise Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karaoğlan’ın yönettiği bu iki karşılaşmada iki takım da birer galibiyet ve birer mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda Galatasaraylı futbolcular 10, Fenerbahçeli oyuncular ise 6 sarı kart gördü. Galatasaray lehine penaltı kararı verilmezken Fenerbahçe bir kez penaltı noktasına gitti. İki derbide de kırmızı kart çıkmadı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Atilla Karaoğlan’ın Galatasaray’ın maçlarında görev aldığı toplam 21 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ise Karaoğlan’ın yönettiği 20 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Kart istatistiklerinde Galatasaraylı futbolculara 60, rakiplerine 67 sarı kart gösterildi. Fenerbahçe cephesinde ise sarı-lacivertli oyuncular 53, rakipleri 59 sarı kartla cezalandırıldı.

Karaoğlan, Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılı futbolculara kırmızı kart göstermezken rakip takımlardan iki oyuncuyu oyundan attı. Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sarı-lacivertli futbolculara bir, rakiplerine de bir kırmızı kart çıkardı.

PENALTI SAYILARINDA FENERBAHÇE ÖNDE

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği maçlarda Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 9 penaltı kazandı. Galatasaray’ın rakipleri 5 kez penaltı kullanırken Fenerbahçe’nin rakipleri de 5 penaltı atışı elde etti.

Bu istatistiklerin ardından gözler, iki takımın Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynayacağı derbiye çevrildi.