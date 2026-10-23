SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Düdük onda! Atilla Karaoğlan'dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide düdük çalacak Atilla Karaoğlan’ın geçmiş performansı dikkat çekti. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında ortaya çıkan sonuçlar, kart dağılımları ve penaltı istatistikleri merak uyandırdı. İşte derbi öncesi öne çıkan çarpıcı rakamlar ve Karaoğlan’ın karnesi.

Düdük onda! Atilla Karaoğlan'dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Pazartesi akşamı RAMS Park’ta oynanacak derbide Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise dördüncü hakem olarak sahada bulunacak.

İKİ DERBİDE DE DÜDÜK ÇALDI

Düdük onda! Atilla Karaoğlan dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi 1

Atilla Karaoğlan, kariyerinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki iki derbiyi yönetti. 21 Eylül 2024’te oynanan karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti. 10 Nisan 2022’deki mücadelede ise Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karaoğlan’ın yönettiği bu iki karşılaşmada iki takım da birer galibiyet ve birer mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda Galatasaraylı futbolcular 10, Fenerbahçeli oyuncular ise 6 sarı kart gördü. Galatasaray lehine penaltı kararı verilmezken Fenerbahçe bir kez penaltı noktasına gitti. İki derbide de kırmızı kart çıkmadı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Düdük onda! Atilla Karaoğlan dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi 2

Atilla Karaoğlan’ın Galatasaray’ın maçlarında görev aldığı toplam 21 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe ise Karaoğlan’ın yönettiği 20 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Kart istatistiklerinde Galatasaraylı futbolculara 60, rakiplerine 67 sarı kart gösterildi. Fenerbahçe cephesinde ise sarı-lacivertli oyuncular 53, rakipleri 59 sarı kartla cezalandırıldı.

Karaoğlan, Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılı futbolculara kırmızı kart göstermezken rakip takımlardan iki oyuncuyu oyundan attı. Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sarı-lacivertli futbolculara bir, rakiplerine de bir kırmızı kart çıkardı.

PENALTI SAYILARINDA FENERBAHÇE ÖNDE

Düdük onda! Atilla Karaoğlan dan dikkat çeken Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karnesi 3

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği maçlarda Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 9 penaltı kazandı. Galatasaray’ın rakipleri 5 kez penaltı kullanırken Fenerbahçe’nin rakipleri de 5 penaltı atışı elde etti.

Bu istatistiklerin ardından gözler, iki takımın Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynayacağı derbiye çevrildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında"Avrupa'da Salah manşetleri yanıyor! Mısır Kralı Türk tahtında"
İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi"İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi"
Anahtar Kelimeler:
Hakem Atilla Karaoğlan Derbi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Yeni Parti’ye katıldığını açıkladı

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.