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Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler

7 hakem ve gözlemci, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile eski MHK Başkanı Gündoğdu hakkında iftira ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler
Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, hakem ve gözlemcilerden oluşan 7 isim “iftira” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede iki ismin kamu yetkilerini kullanarak asılsız iddialarla hakem ve gözlemcileri görevden uzaklaştırdığı ve mesleki itibarlarını zedelediği öne sürüldü.

7 İSİMDEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler 1

Suç duyurusunda bulunan müştekiler Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci, Süleyman Abay ve Cevdet Kömürcüoğlu oldu. Müştekilerin vekili Avukat Halil İbrahim Atabay tarafından sunulan dilekçede, şüphelilerin hakem ve gözlemcileri görevden uzaklaştırdığı iddia edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DİLEKÇEDE

Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler 2

Dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/83127 sayılı “Hakemler Dosyası” kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde tespit edilen WhatsApp yazışmalarına yer verildi. Dilekçedeki iddialara göre Hacıosmanoğlu, 26 Temmuz 2024'te Gündoğdu’ya 2015 yılına ait müsabaka listelerini gönderdi. Hacıosmanoğlu’nun söz konusu isimleri terör örgütüyle ilişkilendirerek görevden alınmaları yönünde talimat verdiği, Gündoğdu’nun da bu talimatı kabul ederek müştekilerin hakemlik ve gözlemcilik kadrolarından el çektirilmesini sağladığı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler 3

Dilekçede Hacıosmanoğlu’nun geçmişte kulüp başkanlığı yaptığı dönemden kalan kişisel husumet nedeniyle aynı isimler hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. Emniyet birimleri, MASAK ve dijital veriler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda müştekiler hakkında daha önce “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verildiği ve dosyanın kapatıldığı belirtildi. Şüphelinin bu takipsizlik kararını bilmesine rağmen aynı iddialarla idari yaptırım sürecini tetiklemesinin Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesi uyarınca iftira suçunu oluşturduğu savunuldu.

“KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR YERİNE GETİRİLEMEZ”

Düdük savcılıkta çaldı: 7 hakemden Hacıosmanoğlu’na suç duyurusu! İşte o isimler 4

Gündoğdu’nun ise kamusal yetkilerini hukuka, liyakate ve tarafsızlık ilkelerine aykırı şekilde kullandığı ileri sürüldü. Anayasa’nın 137. maddesi ile TCK’nın 24/3. maddesine atıfta bulunulan dilekçede, konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilemeyeceği belirtildi. Bu talimatı uygulayan Gündoğdu’nun TCK’nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçundan sorumlu olduğu ifade edildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede adli bilişim inceleme raporlarının ve WhatsApp dökümlerinin dosyaya dahil edilmesi, geçmişteki takipsizlik dosyasının arşivden getirtilmesi ve şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesi talep edildi.

HUKUKİ SÜREÇ NE DURUMDA?

Suç duyurusu henüz bir yargı kararı anlamına gelmiyor. Dilekçedeki iddiaların doğruluğu savcılık incelemesi ve olası yargılama sürecinde netleşecek. Gündoğdu, daha önce “Hakemler Dosyası” kapsamında tutuklanmış ve MHK Başkanlığı görevinden istifa etmişti. TFF’de son günlerde yaşanan istifalar ve yönetim değişikliği tartışmaları ise gündemi yoğun şekilde meşgul etmeye devam ediyor.

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