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Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor

AĞRI HABERLERİ  | 28.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Düğün çiçeklerinin sarıya boyadığı Ağrı Ovası büyülüyor

Düğün çiçeklerinin adeta sarıya boyadığı Ağrı Ovası, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da dağlarda eriyen kar sularının ovaya ulaşmasıyla canlanan doğa, görenleri büyülüyor.

Karlı dağların manzarasıyla bütünleşen düğün çiçekleri, sokağa çıkma yasağının ardından gelen ziyaretçilerine adeta doğal stüdyo ortamı sunuyor.

Sahip olduğu doyumsuz güzelliğiyle konuklarını büyüleyen Ağrı Ovası'ndaki düğün çiçekleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uçsuz bucaksız olması nedeniyle sosyal mesafe sorunu yaşanmayan ovaya gelen gençler bol bol çiçek toplayıp öz çekim yaptı.

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