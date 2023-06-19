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Düğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı

19.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi’nde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bakacakkadı mevkisi, Dereköseler yol ayrımında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma’dan Zonguldak istikametine seyreden ve içinde bulunanların isimleri henüz öğrenilemeyen 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç, 67 ACR 614 Tempra markalı plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpan araçta bulunan 4 yaralı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç içindeki yaralıların düğünden döndükleri öğrenildi. Kaza yapan araçlar Diriliş Mühendislik firmasına ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.

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