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  4. Düğün için İtalya'ya gittiler: Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le paylaşım yaptı! Annesinden yorum gecikmedi

Düğün için İtalya'ya gittiler: Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le paylaşım yaptı! Annesinden yorum gecikmedi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 01:00
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Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da konuşulan Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'dan yeni kare geldi. Sosyetik güzel Sima Tarkan ve Mert ve Mark Başoğlu'nun düğünü için İtalya'ya uçan ikilinin pozuna Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan da yorum geldi.

Düğün için İtalya'ya gittiler: Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le paylaşım yaptı! Annesinden yorum gecikmedi

Oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile düğün için İtalya'ya uçtu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününe katılan çift İtalya'dan paylaşımlar yaptı. Hakan Sabancı'nın paylaşımına annesinden yorum gecikmedi.

İTALYA'DAN PAYLAŞTILAR

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Yakın zamanda Barış Arduç ile başrolleri paylaştığı 'Rüzgara Bırak' ile izlecisiyle buluşacak olan Hande Erçel sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

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Magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel ülke ülke geziyor.

Ünlü çift bu kez Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğün töreni için İtalya'ya gitti.

ANNESİNDEN YORUM GELDİ

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Sosyetede "Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor" iddiaları gündeme gelmişti.

Hakan Sabancı'nın paylaşımına annesi Arzu Sabancı'dan kırmızı kalp yorumu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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