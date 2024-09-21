Düğün için İtalya'ya gittiler: Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le paylaşım yaptı! Annesinden yorum gecikmedi

Oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile düğün için İtalya'ya uçtu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğününe katılan çift İtalya'dan paylaşımlar yaptı. Hakan Sabancı'nın paylaşımına annesinden yorum gecikmedi.

İTALYA'DAN PAYLAŞTILAR

Yakın zamanda Barış Arduç ile başrolleri paylaştığı 'Rüzgara Bırak' ile izlecisiyle buluşacak olan Hande Erçel sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel ülke ülke geziyor.

Ünlü çift bu kez Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun düğün töreni için İtalya'ya gitti.

ANNESİNDEN YORUM GELDİ

Sosyetede "Arzu Sabancı, oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in aşkını onaylamıyor" iddiaları gündeme gelmişti.

Hakan Sabancı'nın paylaşımına annesi Arzu Sabancı'dan kırmızı kalp yorumu geldi.