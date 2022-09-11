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Düğün konvoyunda trafiği durdurduğu belirlenen 4 sürücüye para cezası

11.09.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün konvoyunda trafiği durdurduğu belirlenen 4 sürücüye para cezası

Düğün konvoyunda trafiği durdurduğu belirlenen 4 sürücüye para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, düğün konvoyu yaparak trafiği durdurduğu belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sürücülerin 10 Eylül'de Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda düğün konvoyu yaparak, yolu kestiği ve trafik akışını engellediğine yönelik görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde sürücülerin M.F.T, E.K, B.Ş. ile E.S. olduğu tespit edildi.

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten sürücülere 427'şer lira, aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmekten 196'şar lira, saygısızca araç kullanmaktan 196'şar lira olmak üzere toplam 3 bin 276 lira idari para cezası uygulandı.

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İstanbul trafik Düğün konvoyu para cezası

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