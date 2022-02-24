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Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

24.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların alandan alınmasını isteyen müzisyen, bir davetli tarafından darbedildi.

Düğünlerde çocukluğundan beri müzisyenlik yaptığını belirten Sedat Erdog (41), gazetecilere, Esenler Mahallesi'ndeki düğünde yaşanan olayı anlattı.

Pazar günkü bir düğünde darbedildiğini ifade eden Erdog, şunları söyledi:

"Bir şahsın aniden gelip bana kafa atarak burnumu kırması, beni derinden sarstı. Hastaneden darp raporu aldım. Şahıstan şikayetçi oldum. Olayın meydana geliş nedeni de çok garip. Çünkü düğünde mahalle çocukları pistte kalabalıklaştı, gelin ve damadın zor anlar yaşamasına neden oldu. Ben de bu sırada mikrofonla anons ederek çocukların alanı boşaltmaları konusunda talepte bulundum. Bunun üzerine yanıma gelen H.Y, beni darbetti."

Erdog, olayın ardından şikayeti üzerine zanlı H.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.

Müzisyenin eşi Seher Erdog da olay sırasında kendisinin de düğünde olduğunu aktararak, "Olayı görünce çok üzüldüm. Şahsın kasten yaptığını düşünüyorum. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Adalete güveniyorum. Eşim, işi gereği burnuyla ve sesiyle öne çıkan birisi. Düğünlerde şarkı söyleyen bir insan. İşinden de oldu. İşe de gidemiyor. Nefes almakta zorlanıyor. 3 gündür uyku uyuyamıyor." ifadelerini kullandı.

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