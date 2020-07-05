YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Düğünde damadın zor anları

Düğünde damadın zor anları

HATAY HABERLERİ  | 05.07.2020 22:21 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damadın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.İskenderun’da uzun yıllar gazetecilik yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan vefat eden Adnan Tink’in kızı İlayda Tink irfan İsmetoğulları ile dünya evine girdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damadın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.
İskenderun’da uzun yıllar gazetecilik yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan vefat eden Adnan Tink’in kızı İlayda Tink irfan İsmetoğulları ile dünya evine girdi. Gazetecilerin de davetli olduğu düğünde nikah sırasında renkli görüntüler yaşandı. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin tereddüt etmeden "evet" cevabı verirken, damat kendisine soru yöneltildiğinde ayaklarını kaldırarak gelinin ayağına basmasından kurtulmaya çalıştığı anlar davetlileri güldürdü. "Son pişmanlık fayda etmez" şarkısının çalındığı anlarda damada "ayaklarını indir" baskısı yapıldı. Baskı üzerine damat ayağını indirerek gelinin basmasına izin verdi. Nikah cüzdanını eline alan gelin “bastık mı bastık" diyerek nikah cüzdanını gösterirken, damat “’ayağımı kaldırdım basmasın diye ama herkes bassın’ dedi. Baş parmağım yok sanki” dedi. Sosyal mesafe kurallarına göre az sayıda davetlinin kabul edildiği düğün renkli görüntülerle son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Kapı, randevu, bürokrasi ve hatta belediye dahi yok!

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Başkan Büyükgöz’den piknik yapan vatandaşlara ziyaret

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Kongrede ’sosyal mesafe’ hiçe sayıldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Hatay Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:38

Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Okyanus Eczanesi
Antakya
Saglık Eczanesi
Antakya
Senol Eczanesi
Antakya
Yaşam Eczanesi
Antakya
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Karaalı Eczanesi
Iskenderun
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Hatay'da silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

ATSO Başkanı Çinçin: "Beyza Piliç Hatay’ın gurur kaynağı"

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.