Düğünde oyuna 3 bin 150’şer TL Covid-19 cezası

Tunceli’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle aralarında düğün sahibinin de bulunduğu bazı kişilere 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Tunceli valiliği tarafından yapılan açıklamada: “ Tunceli merkezde bulunan bir düğün salonunda, almış olduğumuz hıfsızsıhha kararlarına rağmen oyun oynanıldığının tespit edilmesi üzerine, işletme sahibine, düğün sahiplerine ve oyun oynayan kişilere 1593 sayılı hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesine istinaden 3150’şer TL idari para cezası uygulanmıştır “ denildi.

