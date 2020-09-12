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Düğüne katıldığı iddia edilen vatandaş nefes darlığından hayatını kaybetmiş

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

Denizli’d nefes darlığı çeken vatandaşın düğüne katılmadığı, evde tedavi gördüğü süre içerisinde fenalaşan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş’in hastanede yapılan ilk korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Düğüne katıldığı iddia edilen vatandaş nefes darlığından hayatını kaybetmiş

Denizli’d nefes darlığı çeken vatandaşın düğüne katılmadığı, evde tedavi gördüğü süre içerisinde fenalaşan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş’in hastanede yapılan ilk korona virüs testinin negatif çıktığı öğrenildi. .

Denizli’nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş’in nefes darlığı çektiği, evde tedavi gördüğü ve mahallede hiçbir düğüne katılmadığı belirtildi. Nefes darlığı çeken Ödemiş, evde tedavi gördüğü sırada fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ödemiş’e yapılan ilk korona virüs testinde negatif olduğu ancak ikinci testinde ise pozitif çıktığı öğrenildi. Koah hastalığından dolayı tedavi gören Ödemiş’in hastalığından dolayı 8 Eylül 2020 Salı günü vefat ettiği belirtildi.

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