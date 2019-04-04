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Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anılıyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı 'Naboland' adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anılıyor. Milli Savunma Bakanlığı sayfasında bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Klip, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı tarafından seslendirildi. (İHA)

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milli savunma bakanlığı Dumlupınar denizaltı Naboland

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