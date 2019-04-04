Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri anılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anısına sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Klip, Devlet Opera ve Bale sanatçısı Oğuz Sırmalı tarafından seslendirildi. (İHA)
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