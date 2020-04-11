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Dumlupınar ilaçlanıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde başlatıldığı bildirildi.Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye ekiplerince larva döneminde yapılan uygulama çalışmalarının, ilçe merkezinde ve ilçe etrafında tespit edilen sivrisinek, karasinek, larva üreme, kaynak alanlarında gerçekleştiriliyor.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik program çerçevesinde başlatıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Şensettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye ekiplerince larva döneminde yapılan uygulama çalışmalarının, ilçe merkezinde ve ilçe etrafında tespit edilen sivrisinek, karasinek, larva üreme, kaynak alanlarında gerçekleştiriliyor. İnsan ve çevre sağlığı alanında belediyemiz bünyesinde sivrisinek, karasinek, larva mücadele programını, Nisan ayı itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Mücadele çalışmalarında amaçlanan haşere kaynaklı hastalıklardan korunmak, haşerelerin Dumlupınar halkı üzerinde oluşturduğu hastalık riskini minimuma indirmek, özellikle sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığı azaltmak, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayarak halk ve çevre sağlığını korumaktır. Bu amaç doğrultusunda, Dumlupınar ilçemizin meskun mahal içerisindeki su birikintileri, bataklık, foseptikler, çöplük ve gübrelikler gibi sinek, sivrisinek üremesine elverişli alanlar, Sağlık Bakanlığı’nın usul ve esasları hakkındaki yönetmelik normlarına uygun ilaçlama yapılıyor” dedi.

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